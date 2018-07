vor 52 Min.

Und alle feiern mit

Am Wochenende ist das 39. Rainer Stadtfest

In seiner 39. Auflage wird am kommenden Wochenende, 7./8. Juli, das Rainer Stadtfest gefeiert. Den Startschuss am Schwabtor gibt am Samstag, 17 Uhr, die Königlich privilegierte Schützengesellschaft. Darauf folgt der gemeinsame Festzug mit Schirmherr, Ehrengästen, Stadtrat, Kindergärten, Vereinen, Fahnenabordnungen und Kapellen durch die Festmeile und die anschließende Eröffnungszeremonie am Rathausplatz.

In der Hauptstraße erwartet die Besucher abwechslungsreiche Livemusik auf zwei Bühnen, sowie ein breites kulinarisches Angebot mit altbewährten Schmankerln und auch einigen neuen Köstlichkeiten, wie zum Beispiel bayerischem Döner. Zudem gibt es beliebte Spiele und Attraktionen.

Die Schlossstraße ist nach den vollendeten Baumaßnahmen ab heuer wieder Teil des Festgeländes und verwandelt sich in einen gemütlichen Biergarten mit traditioneller Unterhaltung. Auf der Bühne finden neben Auftritten von Live-Bands und Stadtkapelle auch Volkstanzvorführungen des Heimat- und Trachtenvereins D’Roaner, sowie Tanz und Musik der ungarischen Partnerstadt Taksony statt. Das Mitwirken der Partner aus Ungarn macht sich ebenfalls in der angebotenen Gastronomie bemerkbar und lässt die Besucher in den Genuss ungarischer Spezialitäten wie Langos und Fröccs kommen. Am Sonntag, 10.30 Uhr wird außerdem im Stadtsaal im Bayertor das Takser Heimatbuch „Die Siedlungsgeschichte von Taksony“ präsentiert. Hier das Festprogramm im Überblick:

17 Uhr gemeinsamer Einzug mit anschließender Eröffnungszeremonie. Bühne am Rathausplatz: 19 bis 1 Uhr „Revelstoke“ (Rock’n’Country Musik). Bühne am Pfarrzentrum: 18.30 bis 21.30 Uhr „Haubentaucher“ (Klassiker und Partykracher). Bühne in der Schlossstraße: 18.30 bis 18.45 Uhr Volkstanzvorführung des Heimat- und Trachtenvereins D’Roaner, 18.50 bis 19.10 Uhr Tanz und Musik der ungarischen Partnerstadt Taksony, 19.15 bis 19.30 Uhr Volkstanzvorführung D’Roaner, 20 bis 1 Uhr Gartenparty mit „handgemachter“ Livemusik.

Bühne am Rathausplatz: 11 bis 15 Uhr Frühschoppen mit den Marxheimer Musikanten. 17.30 bis 22 Uhr „2 L8 4 ME & U“ (Songs und Lieder von früher bis heute). Bühne am Pfarrzentrum: 11 bis 15 Uhr Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Oberndorf. 17.30 bis 22 Uhr „3 Leit“ (Tanzmusik und Partysound). Bühne in der Schlossstraße: 11 bis 15 Uhr Frühschoppen mit der Stadtkapelle Rain. 15.15 bis 15.45 Uhr Tanz und Musik der ungarischen Partnerstadt Taksony. 16 bis 16.30 Uhr Tanzdarbietung der türkischen Kindertanzgruppe Rain. 17.45 bis 18.15 Uhr Tanz und Musik der ungarischen Partnerstadt Taksony. 18.15 bis 19 Uhr „Mia Strawanzen“ Musikunterhaltung im Biergarten. 19 bis 22. 30 Uhr Burgbauer Musikanten. Nachmittags gibt es bayerische Gstanzln im Biergarten (dz)

