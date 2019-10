Und plötzlich ist die Wohnung weg

Plus Menschen stehen unvermittelt ohne feste Bleibe da. Auch in der Region. Was dahinter steckt

Irgendwann kam der Räumungsbescheid. Sie sollte raus aus dem Haus in der Parkstadt, in dem sie seit 14 Jahren lebt. Angelika K. (Name geändert) sagt, sie hätte sich vielleicht nie beschweren sollen bei ihrem Vermieter. Es ging um unklare Stromabrechnungen. Daraufhin verweigerte K. die Miete für eine Zeit, zahlte dann aber doch. Doch all das sei jetzt eh einerlei. Sie muss raus und sie weiß nicht wohin. In der Region ist Wohnraum knapp, für sozial Schwache ohnehin, wie Branko Schäpers, Caritas-Geschäftsführer in Donauwörth, bestätigt. In einigen Fällen droht gar Obdachlosigkeit. Dieses Phänomen könnte noch zunehmen, befürchtet auch die Obdachlosenberaterin der katholischen Hilfsorganisation Gabriele Wawrok.

Angelika K. ist anzumerken, dass sie es nicht leicht hat. Mitte 60 ist die ehemalige Erzieherin, die von einer bescheidenen Rente lebt. Sie stützt sich auf einen Krückstock, die Knie seien kaputt. Zuletzt durchlitt sie eine Lungenentzündung. Und ja, da sei auch noch der 25-jährige Sohn, ebenfalls krank. Sie kümmerten sich umeinander, so gut es halt geht.

Caritas-Mitarbeiterin Gabriele Wawrok kümmert sich ebenfalls um Menschen wie K. Zwischen drei und fünf Zwangsräumungen schlügen pro Monat bei ihr auf, berichtet die Pädagogin, die bei (drohender) Obdachlosigkeit hilft. Meist sei Eigenbedarf der Grund für Räumungen. Wawrok bezweifelt jedoch ebenso wie ihr Chef Schäpers, ob das immer stimmt. Es sei vielmehr ein Phänomen zu beobachten, das früher landläufig als „Gier“ bekannt war: Alte Mietverträge werfen oft wenig Profit ab, man klagt die Mieter aus den Häusern, renoviert, vermietet teurer. Nicht alle sind so, einige schon. Schäpers schüttelt den Kopf. Wawrok fragt sich, warum vermeintlicher Eigenbedarf offensichtlich ungenau überprüft werde. Wohnen sei schließlich etwas Existenzielles.

Doch Leuten wie K. hilft die bloße Sinnfrage zunächst praktisch wenig. Allein das Gefühl des Unerwünschtseins, des Dastehens ohne Dach über dem Kopf und damit einer gewissen Schutzlosigkeit werde zu einem Dauerzustand. Ihre Gedanken, so K., kreisten irgendwie nur noch um dieses Thema, seit im Mai die Aufforderung zur Räumung kam. Bis 24. Oktober muss sie raus. Was kommt dann?

„Haben Sie eine Wohnung übrig?“

„Haben Sie eine Wohnung übrig?“, fragt Wawrok schon verzweifelt den Journalisten im Gespräch. Letztlich habe sie in den vergangenen Monaten alles durchforstet: Immobilienbörsen im Internet, Zeitungen, die Listen der Baugenossenschaften .... „Der Markt rund um Donauwörth ist leer gefegt“, sagt sie. Und Schäpers pflichtet ihr aus seiner jahrelangen Erfahrung bei: „Erst recht, wenn bekannt wird, dass wie von der Caritas sind – da legen viele einfach auf.“ Oder die erste Frage der potenziellen Vermieter laute: „Arbeiten Sie bei Airbus?“ Nun ja, mit Ingenieursgehältern könne eine breite soziale Schicht im Landkreis – Rentner, Angestellte oder Arbeiter – nicht mithalten. Und wer eine Wohnung habe, das bestätigen einem seit Längerem auch die Vertreter der regionalen Genossenschaften, der orientiere sich meist angesichts des engen Marktes nicht neu. Zudem, so Schäpers, gebe es seit der großen Migrationswelle ab 2015 viel Zulauf auf günstige Wohnungen – ohne dass aber zuvor ausreichend Wohnraum geschaffen worden war.

Ja, es werde gebaut, auch in der Region. Doch ausreichender Wohnraum für niedrigere Gehälter und sozial Schwache, das sei über Jahre sträflich vernachlässigt worden. Die Suche nach einer Wohnung gerät zur zeitaufwendigen Recherche.

450 Personen stehen auf der Warteliste

Und eigentlich ist es sogar schlimmer als es Schäpers und Wawrok ausdrücken wollen: Öffentlicher Wohnraum ist fast flächendeckend in Deutschland eher in Massen denn in Maßen an Privatinvestoren verkauft worden. Und die Genossenschaften in der Region können eben auch nur mit den Mitteln bauen, die sie erwirtschaften und refinanzieren können. Der teils enormen Nachfrage kommt man seit Längerem nicht mehr hinterher, die Wartelisten waren zuletzt lang in Donauwörth und Nördlingen. Man muss nur einmal eine Jahresversammlung einer Genossenschaft besuchen um einen Eindruck von der Lage und der Nachfrage zu bekommen. Allein bei der Baugenossenschaft Donauwörth stehen derzeit 450 Personen auf der Warteliste für eine Wohnung.

Was K. jetzt droht, könnte sogar das Obdachlosenheim an der Dillinger Straße sein. Dort kümmert sich auch seit Juli Gabriele Wawrok gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadt. Neun Männer und drei Frauen leben hier in einzelnen Zimmern, aber mit gemeinsamen Sanitäranlagen. Zuletzt habe man dort einiges verbessern können: Weitere Regeln, Putzpläne, Renovierungen. Auch die Abgrenzung des hinteren Gebäudeteils für in Not geratene Frauen mit Kindern oder Familien habe man angepackt.

Trotzdem: Wawrok hofft nicht, dass Angelika K. ins Obdachlosenheim muss. Sie hoffe vielmehr auf „Menschen mit Herz“. Sie weiß, es gibt davon einige.

Hilfe: Wer Wohnraum für Angelika K. hat, wende sich bitte an Gabriele Wawrok (Telefon: 0906/70920724). Hier bekommen Hilfesuchende Unterstützung.