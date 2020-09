09:52 Uhr

Unerfahrene Motorradfahrerin stürzt in Kurve bei Harburg

Zu einem Motorradunfall kam es in Harburg in einer Kurve.

Ein Motorradfahrerin (27) aus Augsburg ist in einer Kurve nahe Großsorheim verunglückt und musste ins Krankenhaus. Der Grund für den Unfall ist laut Polizei klar.

Zu schnell unterwegs war am Samstagnachmittag eine 27-jährige Motorradfahrerin aus Augsburg. Sie fuhr die Kreisstraße 16 von Großsorheim in Richtung Mauren. In einer dortigen Linkskurve vor der Steigung wurde sie aus der Kurve getragen.

Erst vor Kurzem mit dem Motorradfahren begonnen

Als Ursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit Unerfahrenheit gewesen sein, vermutet die Polizei Donauwörth. Die junge Frau hat nach eigenen Angaben erst vor kurzem mit dem Motorradfahren begonnen. Sie wurde mit leichten Verletzungen an der Schulter vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Die besagte Kurve ist seit längerer Zeit im Fokus der Polizei. Die enge Verkehrsführung dort zieht Motorradfahrer aus dem Großraum an, die dort ihr Fahrkönnen testen. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen