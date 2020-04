vor 54 Min.

Unerlaubte Maniküre und verbotene Pokerrunde

Die Beamten hatten über die Feiertage einige Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz zu ahnden

Wie hält sich die Bevölkerung an die vorgegebenen Beschränkungen im Alltag, die unser Staat zum Schutz vor Corona verhängt hat? Die Polizei kontrolliert an vielen Orten verstärkt, um etwa unerlaubte Menschenansammlungen aufzuheben. Hier ist die Bilanz des Präsidiums Schwaben für unseren Landkreis und die Region Nordschwaben während der vergangenen Kar- und Ostertage:

Vom Gründonnerstag bis zum Ostermontag kontrollierte die Polizei eine Fülle von Einrichtungen, Örtlichkeiten und Objekten und hatte insgesamt von Augsburg über Aichach-Friedberg und Dillingen bis ins Donau-Ries 428 Personen zu beanstanden – 38 Fälle davon waren in unserem Landkreis.

Unter anderem kontrollierten die Beamten beispielsweise ein Nagelstudio im Landkreis Donau-Ries aufgrund eines Hinweises. Die 26-jährige Inhaberin bestritt zwar, Behandlungen durchzuführen, allerdings traf die Polizei drei fremde Personen in ihrer Wohnung an und der Arbeitsplatz war augenscheinlich in Benutzung. Die Besucher wurden der Wohnung verwiesen. Alle Beteiligten haben mit Anzeigen wegen des Infektionsschutzgesetzes zu rechnen. Abgesehen davon hielten sich laut Präsidium diejenigen Gewerbetreibenden, die keine Ausnahmegenehmigung für eine Geschäftsöffnung haben, sehr diszipliniert an die gültigen Betriebsverbote.

Während in den örtlichen Naherholungsgebieten höheres Personenaufkommen als sonst zu verzeichnen war, wurden öffentliche Plätze und Parkanlagen in Nordschwaben nur mäßig frequentiert. Der überwiegende Teil der Erholungssuchenden war erkennbar bemüht, ausreichenden Abstand zu anderen einzuhalten, so die Polizei. Jedoch wurden auch immer wieder Personengruppen festgestellt, die sich nicht an die aktuellen Vorgaben hielten.

Unter anderem begab sich eine Streife in der Nacht zum Montag zu einer Nördlinger Wohnung. Vom Fenster aus konnten die Beamten vier Männer am Tisch sitzend erkennen. Als sie klingelten, versteckten sich die drei Gäste im Mehrfamilienhaus, erst dann öffnete der 23-jährige Wohnungsinhaber die Tür. Die zuvor stattgefundene Pokerrunde fand dadurch ein schnelles Ende.

Ein Grillabend mit drei Teilnehmern, die nicht demselben Hausstand angehören, musste am Samstag in einem Garten in Kaisheim beendet werden. Auch sonst mussten die Beamten in den Abend- und Nachtstunden mehrmals Feiern und Treffen auflösen. In Nördlingen und Mertingen feierten beispielsweise mehrere Personen zusammen in ihren Gärten, unter anderem mit lauter Musik. Sämtliche Feiern und Treffen wurden von der Polizei aufgelöst und allen Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Sie bekommen nun Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz.

Zudem stellten die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth vor allem am Karsamstag in ihrem gesamten Dienstbereich mehrere Verstöße an verschiedenen Waschanlagen fest. Dort hatten sie mehrere Autofahrer zu beanstanden, die privat ihre Fahrzeuge an Waschanlagen wuschen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass das Waschen privater Fahrzeuge keinen triftigen Grund darstellt, die eigene Wohnung zu verlassen. Somit handelt es sich um einen Verstoß gegen die gültige Allgemeinverfügung. (dz)

