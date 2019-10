12:23 Uhr

Unerwünschter Gast beleidigt Personal in Bistro

Die Polizei wurde in Donauwörth in ein Lokal gerufen, weil dort ein Gast das Personal beleidigte.

Eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Hausfriedensbruchs hat sich ein Mann eingehandelt, der in einem Bistro in der Dillinger Straße in Donauwörth negativ auffiel. Wie die Polizei mitteilt, passierte dies in der Nacht auf Freitag gegen 1.30 Uhr. Der 38-Jährige, der bereits sichtlich alkoholisiert war, bestellte ein Getränk. Weil er dies nicht bekam, beleidigte er zwei Mitarbeiterinnen wiederholt mit vulgärsten Ausdrücken. Das Personal forderte den unerwünschten Gast mehrfach auf, das Lokal zu verlassen. Er zeigte sich aber uneinsichtig. Deshalb riefen die Frauen die Polizei. Die führte bei dem Mann einen Alkomattest durch. Ergebnis: über zwei Promille. Die Beamten erteilten dem 38-Jährigen einen Platzverweis. (dz)