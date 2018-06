vor 50 Min.

Unfall: 20-Jähriger will trotz Totalschaden weiterfahren

Einen Schutzengel hatte ein 20-Jähriger am Freitagmorgen auf der Strecke zwischen Blossenau und Warching dabei.

Einen Schutzengel hatte ein 20-Jähriger am Freitagmorgen auf der Strecke zwischen Blossenau und Warching dabei.

Einen Schutzengel hatte ein 20-Jähriger am Freitagmorgen auf der Strecke zwischen Blossenau und Warching dabei. Der junge Mann überstand laut Polizei einen schweren Unfall in seinem alten Fahrzeug, bei dem er auch gegen einen Baum prallte, mit leichten Verletzungen. Der junge Mann fuhr gegen 7 Uhr auf regennasser Fahrbahn auf der Staatsstraße laut Polizei offensichtlich zu schnell. Nach einer Kuppe kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich im Straßengraben und prallte gegen einen Baum im angrenzenden Wald. Das Auto landete Anschließend wieder auf den Rädern. Der Unfallverursacher wollte danach mit seinem schrottreifen Auto sogar wieder weiterfahren. Ein Polizeibeamter auf dem Weg zur Arbeit konnte den sichtlich unter Schock stehenden Fahrer aber davon abbringen. Er kam mit dem Sanka in die Donau-Ries-Klinik. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1300 Euro.

Themen Folgen