vor 28 Min.

Unfall: 5000 Euro Schaden und ein Leichtverletzter

In Donauwörth ist am Mittwochmorgen ein Auffahrunfall passiert.

In Donauwörth ist am Mittwochmorgen ein Auffahrunfall passiert. Verursacher ist ein 65-Jähriger.

Auf der Schellenbergstraße in Donauwörth hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Verursacher war laut Polizei ein 65-Jähriger, der mit seinem Auto in Richtung Zirgesheimer Straße unterwegs war und zu spät bemerkte, dass vor ihm zwei Wagen verkehrsbedingt anhalten mussten. Der Mann krachte mit seinem Pkw auf das Auto eines 38-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro. (dz)

