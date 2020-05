12:48 Uhr

Unfall: Frau verursacht hohen Sachschaden beim Ausparken

Beim Ausparken passt eine 61-Jährige nicht auf und rammt ein anderes Fahrzeug.

Eine 61-Jährige hat am Montag beim Ausparken in Donauwörth ein heranfahrendes Auto übersehen und dadurch einen Unfall mit einem Schaden von mehr als 10 000 Euro verursacht. Die Frau war um 16 Uhr von einer Parkfläche einer Bank auf die Pflegstraße längs ausgeparkt und übersah dabei das Auto eines 40-Jährigen. Dieser war in Richtung Ortsausgang unterwegs. Er hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und krachte frontal in den Pkw der Frau. Diese schleuderte durch den Aufprall ins Heck eines vor ihr geparkten Autos eines 18-Jährigen. Es wurde niemand verletzt. Der Verkehrsverstoß der Frau wurde von der Polizei geahndet. (pm)

