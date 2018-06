vor 21 Min.

Unfall: Hinterachse vom Auto herausgerissen

Die Fahrerin kam von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand Totalschaden.

Großes Glück hatte laut Polizei eine 21-jährige Fahrerin bei einem Unfall am Dienstmorgen gegen 1.15 Uhr zwischen Donauwörth und Kaisheim-Altisheim. Die junge Fahrerin kam kurz vor dem Schweizer Hof mit ihrem Pkw nach rechts von der Straße ab. Sie kollidierte danach mit einem Baum am Straßenrand. Dabei hatte sie großes Glück, dass der Zusammenprall eher mit dem Fahrzeugheck erfolgte. Der Aufprall war so stark, dass die Hinterachse herausgerissen wurde. Das Auto kam dann im rechten Böschungsbereich zum Stehen. Die Fahrerin wurde nur leicht verletzt und überstand den Unfall mutmaßlich mit Prellungen und leichten Kratzern. Am Pkw entstand laut Polizei Totalschaden. Dieser wird insgesamt auf über 12000 Euro geschätzt.

