18:50 Uhr

Unfall am Bahnübergang: Autofahrerin verletzt

Am Bahnübergang zwischen Rain und Staudheim hat es erneut einen schweren Unfall gegeben. Ein Zug erfasste ein Auto.

Plus Am Bahnübergang der Straße zwischen Rain und Staudheim hat es am Dienstag gekracht. Frau fährt mit Auto über Gleis und wird von Zug erfasst.

Von Barbara Würmseher

Am Bahnübergang der Straße zwischen Rain und Staudheim hat es erneut einen schweren Unfall gegeben. Am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr wurde das Auto einer älteren Fahrerin auf der linken Seite von einem Zug erfasst und ein ganzes Stück weit mitgeschleift, ehe es im Graben neben den Schienen liegen blieb. Dabei wurde die Frau aus einer Lechgemeinde verletzt. Wie schwer, war bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Rain noch unklar, allerdings war die Verletzte ansprechbar.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar Die Fahrerin war aus Staudheim kommend Richtung Rain gefahren. Ob die um diese Zeit tief stehende Sonne sie geblendet hat, oder ob sie aus einem anderen Grund den gleichzeitig herannahenden Zug nicht wahrgenommen hat, ist noch nicht bekannt. In Höhe des Bahnübergangs kam es zur Kollision zwischen Pkw und Zug. Der Zug fuhr anschließend weiter. Möglicherweise hat der Lokführer das Unglück gar nicht bemerkt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Schon viele schwere Unfälle an diesem Bahnübergang Der Bahnübergang zwischen Rain und Staudheim ist ein neuralgischer Punkt. Schon mehrfach hat es dort Zusammenstöße zwischen Zügen und Autos mit schlimmen Folgen gegeben. Rein statistisch gilt er als der unfallträchtigste Kreuzung von Straße und Schienen im ganzen Landkreis Donau-Ries. Auf politischer Ebene gibt es Überlegungen, diese gefährliche Stelle zu entschärfen, allerdings stehen die Pläne dazu erst ganz am Anfang. Dazu lesen Sie auch: Brücke statt Bahnübergang



