10:24 Uhr

Unfall an Zufahrt zum Airbus-Parkplatz

An der Zufahrt zum Airbus-Parkplatz in Donauwörth hat sich ein Unfall ereignet.

In der Industriestraße in Donauwörth hat es gekracht. Einer der Beteiligten ignorierte ein Verkehrszeichen.

An der südlichen Zufahrt zum großen Airbus-Parkplatz hat es am Dienstagnachmittag in Donauwörth gekracht. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 47-Jähriger mit seinem Auto auf die Industriestraße einbiegen. Bei der Überfahrt des Damms stieß der Wagen im Einmündungstrichter mit einem Pkw zusammen, den ein 34-Jähriger steuerte. Der kam auf der Industriestraße von der Stadt her und bog verbotenerweise nach links zum Parkplatz hin ab.

Weil dort schon mehrere Unfälle passiert sind, ist das Linksabbiegen an dieser Stelle untersagt. Der neuerliche Zusammenstoß zeigt laut Polizei, „dass das schon seinen Grund hat“. Beide Fahrer gaben an, durch den Aufprall leicht verletzt worden zu sein. Die Männer wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3500 Euro. (dz)

