vor 18 Min.

Unfall an der Hofeinfahrt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 10.30 Uhr in Wemding. Einer der Beteiligten war mit Sommerreifen unterwegs.

Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr rückwärts aus der Hofeinfahrt in die Bahnhofstraße ein und übersah, einen auf der Bahnhofstraße fahrenden Pkw. Der 54-Jährige war auf der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Nördlingen unterwegs. Der 32-Jährige prallte mit der hinteren linken Stoßstange gegen die vordere rechte Stoßstange des 54-Jährigen. Der Schaden beträgt laut Polizei jeweils gut 2000 Euro an den beiden Autos. Der Geschädigte fuhr trotz der winterlichen Witterung und schneebedeckter Straße mit Sommerreifen. Er wurde diesbezüglich belehrt und verwarnt.(dz)

Themen folgen