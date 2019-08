vor 20 Min.

Unfall auf B16: Beim Abbiegen ein Auto übersehehen

Ein 26-Jähriger will nach links in Richtung Nordheim abbiegen. Dabei kommt es aber zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Fahrer werden leicht verletzt.

Auf der B16 Höhe Nordheim hat sich am Dienstag kurz nach 16 Uhr sich ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 26-jähriger Augsburger befuhr nach Auskunft der Polizei die Südspange in Richtung B2 und wollte nach links in Richtung Nordheim abbiegen.

Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto und stieß mit diesem zusammen. Der Verursacher und sein 54-jähriger Unfallgegner wurden jeweils leicht verletzt und kamen mit dem Sanka in die Donau-Ries-Klinik. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt, heißt es von den Gesetzeshütern.

