vor 45 Min.

Unfall auf Kreuzung an „Genusswelt“

In Bäumenheim hat sich ein Unfall ereignet. Zwei Autos wurden erheblich beschädigt.

Zwei demolierte Autos und ein Schaden von schätzungsweise 10000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag auf der Kreuzung an der „Zott-Genusswelt“ in Asbach-Bäumenheim. Der Polizei zufolge missachtete eine 71-Jährige aus dem angrenzenden Oberbayern die Vorfahrt eines anderen Wagens – und krachte mit ihrem Pkw frontal in die Fahrerseite des Fahrzeugs, das eine 58-Jährige aus dem Lechgebiet steuerte. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. (dz)

