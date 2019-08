vor 57 Min.

Unfall auf Kreuzung: hoher Schaden

In Rain hat sich am Samstag ein Unfall ereignet.

In Rain stoßen zwei Autos zusammen. Unfallverursacher ist ein 19-Jähriger.

Auf einer Kreuzung in Rain sind am Samstagnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall entstand hoher Sachschaden. Verursacher war laut Polizei ein 19-Jähriger, der gegen 13.50 Uhr im Salbeiweg unterwegs war und einen vorfahrtsberechtigten Pkw übersah. Die Karambolage war so heftig, dass in den Wagen die Airbags ausgelöst wurden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde nach erstem Anschein niemand. Der Schaden dürfte sich auf rund 11000 Euro summieren. (dz)

