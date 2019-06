Unfall auf der B2: Gleich zweimal Sachschaden

Plus Der krebskranke Neunjährige aus Donauwörth sucht weiter dringend einen Knochenmarkspender. Doch das ist nicht alles. Eine neue Diagnose ist noch dazu gekommen.

Harburg

Streit spät in der Nacht: Zwei Frauen werden verletzt

In einer Wohnung in Harburg kommt es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Beteiligt sind zwei Frauen und ein junger Mann. Was genau passiert ist.