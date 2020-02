vor 20 Min.

Unfall beim Abbiegen: Hoher Sachschaden

Zwei Autos sind am späten Dienstagabend in Donauwörth zusammengestoßen.

In Donauwörth stoßen an der Kreuzung Kapellstraße/Umkehr zwei Autos zusammen. Verursacher ist ein junger Mann aus Fünfstetten.

Zwei Autos sind am späten Dienstagabend in Donauwörth zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei. Um 22.10 Uhr wollte ein 26-jähriger Autofahrer aus Fünfstetten aus der Umkehr nach links in die Kapellstraße abbiegen.

Hierbei übersah er einen von links kommenden Wagen einer 23-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es wurde den Beamten zufolge zwar niemand verletzt, jedoch entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 9500 Euro.

