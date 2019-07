vor 17 Min.

Unfall beim Abbiegen auf die B16: Hoher Sachschaden

Es kracht bei Genderkingen. Ein 47-Jähriger will von der Lechstraße auf die Bundesstraße fahren, übersieht dabei aber ein anderes Auto.

Auf der Bundesstraße 16 bei Genderkingen hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Das teilt die Polizei mit. Ein 47-jähriger Autofahrer aus dem Donau-Ries-Kreis wollte gegen 16.35 Uhr von der Lechstraße kommend nach links in die B 16 in Richtung Neuburg einbiegen.

An der Einmündung musste er zunächst verkehrsbedingt anhalten. Beim Einfahren in die Bundesstraße übersah er den Beamten zufolge den aus Richtung Neuburg kommenden Pkw einer ebenfalls 47-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 15000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten vor Ort abgeschleppt werden.

