10:15 Uhr

Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen übersieht ein junger Autofahrer in Donauwörth ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Auf der Westspange in Donauwörth kommt es zu einem Zusammenstoß. Zwei Personen werden dabei leicht verletzt.

Auf der Donauwörther Straße An der Westspange/Neurieder Weg ist es am Freitagabend um 20.35 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Laut Polizeiangaben übersah ein 19-jähriger Autofahrer beim Abbiegen nach links eine entgegenkommende 23-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, worauf der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug gegen ein Verkehrszeichen schleuderte. Während der junge Mann unverletzt blieb, zog sich die Frau einen Bruch ihres linken Handgelenkes zu. Sie musste ambulant im Krankenhaus versorgt werden. Ihre Beifahrerin wurde ebenfalls leicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall hatten beide Fahrzeuge einen Sachschaden von je 4.000 Euro. Den Schaden am Verkehrszeichen beziffert die Polizei mit etwa 150 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. (dz)

