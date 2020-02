vor 19 Min.

Unfall beim Ausparken: 2000 Euro Schaden

Beim Parken kam es zu einem Zusammenstoß in Donauwörth.

Der Verursacher meldete den Vorfall der Polizei.

Beim Rückwärtsfahren stieß ein 36–jähriger Autofahrer aus dem Raum Harburg mit dem Kugelkopf seiner Anhängerkupplung gegen einen anderen Wagen. Das teilt die Polizei mit. Am Dienstag um 6.40 Uhr entstand so an dem ordnungsgemäß geparktem Pkw ein Schaden von 2000 Euro. Da der Geschädigte nicht vor Ort war, wartete der Verursacher erst, wie gesetzlich vorgeschrieben, und informierte danach die Polizeiinspektion Donauwörth.

