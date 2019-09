vor 49 Min.

Unfall im Bereich der Baustelle am Gymnasium

Ein Unfall in der Berger Allee hat die Polizei und das Rote Kreuz beschäftigt.

In Donauwörth hat es in der Berger Allee gekracht. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Im Bereich der Baustelle vor dem Gymnasium in Donauwörth hat sich am frühen Dienstagabend ein Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei bemerkte gegen 18 Uhr eine 19-Jährige, die mit dem Auto auf der Berger Allee stadtauswärts unterwegs war, zu spät, dass vor ihr der Verkehr stockte. Resultat: Die junge Frau prallte mit ihrem Wagen auf einen anderen Pkw. In diesem erlitt die Beifahrerin, 70, leichte Verletzungen. Das Rote Kreuz brachte die Seniorin ins Krankenhaus.

Der Sachschaden hält sich der Polizei zufolge in Grenzen. Wegen des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. (dz)

