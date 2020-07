15:15 Uhr

Unfall in Bäumenheim: Arbeiter verletzt sich schwer am Arm

Plus Bei einem Betriebsunfall in Asbach-Bäumenheim wird ein Beschäftigter schwer verletzt. Die Kripo ermittelt.

Bei einem Betriebsunfall in Asbach-Bäumenheim hat ein Beschäftigter schwere Verletzungen erlitten. Nach nach ersten Erkenntnissen der Polizei passierte am Montagmorgen Folgendes: Gegen 6.30 Uhr stellten Arbeiter an einer Förderanlage eine Störung fest. Ein 49-Jähriger wollte diese daraufhin beheben und griff in die Förderschnecke. Diese war jedoch wider Erwarten noch in Betrieb und fügte dem Mann eine schwere Armverletzung zu. Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Augsburg geflogen.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zudem waren Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts und der Berufsgenossenschaft vor Ort. (dz)

