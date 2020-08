vor 32 Min.

Unfall in Erlingshofen: Frau verwechselt Gas und Bremse

Eine Frau ist mit ihrem Auto in Erlingshofen verunglückt.

Eine 60-Jährige kommt mit ihrem Auto von der Straße ab. Dabei hat sie noch Glück im Unglück.

Eine 60-jährige Frau ist mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und hat einen Unfall mit Totalschaden an ihrem Pkw verursacht. Die Frau war auf der Bissinger Straße ortseinwärts unterwegs, als sie aus ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw auf gerader Strecke nach rechts auf den Bordstein zog. In der Folge verwechselte sie vermutlich das Brems- mit dem Gaspedal ihres Wagens, gab Vollgas, krachte zunächst in eine Gartenmauer, überfuhr anschließend zwei Sträucher sowie ein Stationsschild der Staatsstraße und letztlich ein Vorfahrtszeichen samt Schilderträger.

Fahrerin bleibt unverletzt

Die 60-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Pkw entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden. Glücklicherweise herrschte an der Unfallstelle zu dem Zeitpunkt kein Fußgängerverkehr, sodass auch niemand zu Schaden kam. Die Frau kümmerte sich selbstständig um die Bergung und Abschleppung ihres Autos. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben der Beamten auf vorsichtig geschätzte 6000 Euro. (dz)

