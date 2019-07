vor 42 Min.

Unfall mit E-Bike: Rentnerin liegt auf Straße

Eine 84-Jährige stürzt in Riedlingen mit ihrem E-Bike. Sie kommt ins Krankenhaus.

Am Dienstagmorgen ist eine 84-jährige Rentnerin mit ihrem E-Bike in Donauwörth verunglückt. Sie fuhr von der Küsterfeldstraße in Richtung Rambergstraße. Unmittelbar nach dem Kreisverkehr stürzte sie mit ihrem Rad.

Eine Mitarbeiterin der Krippe findet die Frau

Eine Ursache dafür konnte sie nach Angaben der Polizei Donauwörth selber nicht schildern. Eine Mitarbeiterin einer nahen Kinderkrippe fand die verletzte Frau auf dem Gehweg und verständigte den Rettungsdienst. Die Radlerin kam mit Verdacht auf Gehirnerschütterung und wegen einiger Schürfwunden in die Donau-Ries Klinik. Der Schaden ist minimal, so die Polizei. (dz)

