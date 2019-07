vor 25 Min.

Unfall mit Einsatzfahrzeug des BRK in Wemding

In Wemding war ein Einsatzfahrzeug des BRK eigentlich unterwegs zu einem Unfall nach Nördlingen. Dann wurde es selbst in einen Unfall verwickelt.

In der Monheimer Straße in Wemding hat sich am Samstag ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeugs des Bayerischen Roten Kreuzes ereignet. Dieses war eigentlich zu einem Einsatz ins Ries unterwegs.

Der 49-jährige Fahrer des Einsatzfahrzeugs befuhr laut Polizeiangaben unter Benutzung von Blaulicht und Einsatzhorn die Monheimer Straße stadteinwärts. Hierbei überholte der Fahrer einige vor ihm fahrende Autos.

Eines der überholten autos, der von einem 48-jährigen Wemdinger gesteuert wurde, bog jedoch nach links in die Zufahrt eines Supermarktes ab ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten.

Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs konnte eine seitliche Kollision nicht mehr verhindern, in der Folge wurde das BRK-Fahrzeug nach links abgeleitet und prallte frontal an einen Laternenmast.

Da nach den ersten polizeilichen Erkenntnissen und Zeugenbefragungen feststehen dürfte, dass der 49-jährige Einsatzleiter Rettungsdienst vorsichtig und nicht unverhältnismäßig schnell unterwegs war und zudem von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wurde, wird von einer Anzeigenerstattung abgesehen. Auch der 48-jährige Abbieger kommt, wie die Polizei weiter mitteilt, voraussichtlich mit der Bezahlung eines Verwarnungsgeldes davon. Während das Auto des Abbiegenden nur gering beschädigt wurde, kann der Einsatzwagen des BRK als Totalschaden bezeichnet und musste abgeschleppt werden. Auch die Laterne muss wohl ausgetauscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Rettungswagen war nach Angaben der Polizei offenbar zu einem Unfall nach Nördlingen unterwegs. Dort hat sich am Samstagnachmittag ein schwerer Unfall zwischen einem Traktor und einem Auto ereignet.

