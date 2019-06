vor 43 Min.

Unfall mit hohem Sachschaden

76-Jähriger übersieht beim Rückwärtsfahren ein anderes Auto. Es kommt zum Zusammenstoß, nach dem beide Pkw nicht mehr fahrbereit sind.

Am Samstag ist es 14 Uhr in der Bäumenheimer Straße in Nordheim zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 76-Jähriger rangierte rückwärts aus seiner Grundstückseinfahrt heraus. Hierbei übersah er einen in Richtung Bäumenheim fahrendes Auto, der von einem 20-jährigen Mann gesteuert wurde.

Beide Fahrzeuge kollidierten auf der Fahrbahn und waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit, so die Beamten weiter. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Themen Folgen