12:35 Uhr

Unfall mit hohem Schaden in Bäumenheim

In Bäumenheim hat es am Sonntag mächtig gekracht. Ein Rentner hat einem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Ein Verletzter und hoher Schaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag in Asbach-Bäumenheim. Wie die Polizei mitteilt, war ein 73-Jähriger mit seinem Auto auf der Mertinger Straße in Richtung Anton-Jaumann-Straße unterwegs. An der Kreuzung nahte eine 52-Jährige, die mit ihrem Pkw Vorfahrt hatte.

Unfall in Bäumenheim: 11.000 Euro Schaden

Trotzdem fuhr der Rentner auf die Kreuzung ein. Die Frau krachte mit ihrem Wagen frontal in das andere Fahrzeug. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von etwa 11.000 Euro. Zudem wurde eine Bake demoliert. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Das Rote Kreuz brachte den Verursacher ins Krankenhaus. Dort stellte sich ersten Erkenntnissen zufolge heraus, dass die Blessuren nicht so schwerwiegend sind. (dz)

