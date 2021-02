12:26 Uhr

Unfall unter Alkoholeinfluss in Donauwörth

In Donauwörth verursacht ein 36-Jähriger einen Unfall unter Alkoholeinfluss. Wie groß der Schaden ist.

In Donauwörth ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizeibericht befuhr gegen 4.45 Uhr ein 36-jähriger Donauwörther mit seinem Auto die Sternschanzenstraße in südlicher Richtung. An einer Stelle, an der die Straße an der Gabelung mit der Parkstraße eine leichte Linkskurve beschreibt, fuhr er geradeaus über den Randstein in eine Grünfläche und prallte dort frontal in ein Verkehrszeichen.

Er soll anschließend seine Fahrt fortgesetzt und sein Fahrzeug auf einer Strecke von rund 50 Metern zwischen Wohnhäusern und zahlreichen parkenden Autos hindurch manövriert haben und letztendlich mit seinem fahruntüchtigen Fahrzeug in einer Grünfläche zum Stehen gekommen sein. Auf seiner Fahrt wurden den Angaben zufolge ein Verkehrszeichen und ein Busch beschädigt, während am Auto ein Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß, wurde aber wenig später an seiner Wohnung festgenommen.

Da sich abzeichnete, dass er den Unfall verursacht hatte und bei dem Mann eine Alkoholisierung von weit über einem Promille festgestellt wurde, wurden zwei Blutentnahmen bei ihm angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Zudem wurden seine Oberbekleidung und das Auto zur Dokumentation seiner Fahrereigenschaft sichergestellt. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen