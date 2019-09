vor 5 Min.

Unfall wegen tief stehender Sonne

Auto- und Motorradfahrer unterschätzen häufig die tief stehende Sonne. Deswegen geschah ein Unfall bei Mauren.

Am Freitag gegen 17.30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Motorrad von Mauren in Richtung Harburg. In einer Linkskurve kam er vermutlich wegen der tief stehenden Sonne nach rechts ins Bankett. Der Fahrer versuchte noch sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle zu bringen, stürzte jedoch etwa 100 Meter weiter. Durch den Sturz erlitt er laut Polizeiangaben Prellungen und eine Gehirnerschütterung. Am Motorrad wurde die Vordergabel verbogen. (dz)

