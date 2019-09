10:22 Uhr

Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth.

Am Montagvormittag in der Zeit zwischen 8 und 13 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen geparkten Pkw in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth. Das silberfarbene Auto stand auf einer Parkfläche auf Höhe Zirgesheimer Straße 2. Der Verursacher fügte ihm auf der Beifahrerseite einen durchgehenden Kratzer vom vorderen Kotflügel bis zur Beifahrertüre zu. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise (Telefon: 0906-706670). (dz)

