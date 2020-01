vor 51 Min.

Unfallflucht: Unbekannter hinterlässt eine Warnung

Die Polizei sucht nach dem Verursacher eines Unfalls in Donauwörth.

In Donauwörth wird bei einem Unfall ein Motorroller beschädigt. Der Verursacher belehrt den Besitzer.

Ein Unbekannter hat in der Georg-Regel-Straße in Donauwörth einen Motorroller beschädigt und sich dann aus dem Staub gemacht – und dem Besitzer einen Zettel mit einer Art Warnung hinterlassen. Nach Angaben der Polizei passierte dies in der Zeit zwischen Donnerstag, 13.30 Uhr, und Freitag, 9.45 Uhr, vor dem Anwesen mit der Hausnummer 12. Dort war das Zweirad geparkt – und wurde angefahren. Schaden: rund 150 Euro.

Der Verursacher kümmerte sich nicht weiter darum. Er brachte aber an dem Roller einen Zettel an. Auf diesem stand, dass der 49-Jährige, dem das Zweirad gehört, künftig dort nicht mehr parken sollte. Er müsste ansonsten mit weiteren Konsequenzen rechnen. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

