12:18 Uhr

Unfallflucht: Zeuge notiert sich Kennzeichen

Die Polizei findet nach einem Unfall in Donauwörth den Verursacher.

Ein aufmerksamer Passant hat in Donauwörth entscheidend dazu beigetragen, dass die Polizei am Mittwoch eine Unfallflucht in Donauwörth klären konnte. Die passierte auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Dillinger Straße. Ein 60-Jähriger prallte mit seinem Auto beim Ausparken gegen einen anderen Wagen, kümmerte sich aber nicht weiter darum. Am Pkw des Opfers entstand ein Schaden von rund 600 Euro. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und teilte dies dem Geschädigten mit.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Gesetzeshüter dann das Auto feststellen und den Verdächtigen vernehmen. (dz)

