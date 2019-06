vor 42 Min.

Unfallflucht am Maximilium

Auch in Donauwörth kam es jüngst wieder zu einer Unfallflucht. Diesmal am Ärztehaus Maximilium.

Am Dienstag in der Zeit von 10.30 - 12.45 Uhr wurde In Donauwörth wurde am Dienstag zwischen 10.30 und 12.45 Uhr ein geparktes Auto angefahren. Das Fahrzeug stand in dieser Zeit auf dem Parkplatz des Maximiliums. Ein unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich blau, war gegen die Heckstoßstange gestoßen und hatte sie stark beschädigt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Tatzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth zu melden (Telefon: 0906/706670). (dz)

