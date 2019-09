vor 18 Min.

Unfallflucht auf Parkplatz von „Genusswelt“

Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die in Bäumenheim passiert ist.

In Bäumenheim verursacht ein Unbekannter einen Unfall. Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Samstag auf dem Parkplatz der „Zott-Genusswelt“ in Bäumenheim einen Unfall verursacht und sich aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, geschah dies zwischen 13.20 und 14.30 Uhr. Der Gesuchte prallte mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ausparken gegen einen VW Touran. An diesem entstand ein Schaden von schätzungsweise 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. (dz)

