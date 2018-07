vor 23 Min.

Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz

Ein Unbekannter beschädigt in Donauwörth einen anderen Wagen. Die Polizei weiß, wie das Auto des Gesuchten aussieht.

Eine Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz in Donauwörth beschäftigt die Polizei. Am Freitag gegen 19.45 Uhr prallte ein Unbekannter laut Zeugenaussage vermutlich mit einem schwarzen BMW mit silbernem Kotflügel und tschechischem Kennzeichen gegen einen anderen Wagen. An diesem entstand ein Schaden von rund 1300 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise, Telefon 0906/706670. (dz)

