vor 56 Min.

Unfallflucht auf einem Parkplatz in Rain

Ein unbekannter Autofahrer verursacht in Rain einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf dem Parkplatz der Firma Dehner in Rain ist am Samstag zwischen 14.30 und 16 Uhr ein mit der Front nach vorne geparkter BMW, der in der Parkreihe ein abgestellt war, angefahren worden. Das berichtet die Polizei. Es entstand ein Streifschaden vorne links. Der unbekannte Verursacher entfernte sich im Anschluss, ohne den Unfall mitzuteilen. Es wird gebeten, Hinweise bei der Polizeiinspektion Rain unter Telefon 09090/7007-0 zu melden. (dz)

