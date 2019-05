17:34 Uhr

Unfallflucht direkt vor der Polizeiinspektion

Vor der Polizeiinspektion in Rain gab es eine Unfallflucht.

Der Verursacher macht sich aber aus dem Staub. An einem anderen Auto entsteht vierstelliger Sachschaden. Nun werden Zeugen gesucht.

Direkt vor der Polizeiinspektion in Rain hat ein Unbekannter mit seinem Auto einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei prallte am Mittwoch zwischen 11.30 und 13.15 Uhr der Gesuchte mit seinem Wagen vermutlich beim Rückwärtsrangieren gegen ein Auto, das auf dem Parkstreifen entlang der Hauptstraße in westlicher Fahrtrichtung stand.

Dabei wurde am Pkw des Opfers die vordere Stoßstange demoliert. Der Schaden beträgt mindestens 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Rain zu melden unter der Telefonnummer 09090/70070.

