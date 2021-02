27.02.2021

Unfallflucht im Parkhaus der Donaumeile in Donauwörth

Ein Unbekannter beschädigt auf dem Parkplatz der Donaumeile in Donauwörth einen geparkten Mercedes. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Parkgarage der Donau-Meile hat ein bislang Unbekannter einen dort abgestellten Mercedes angefahren. Laut Polizeiangaben geschah dies am Freitag in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr. Am Mercedes, einem blauen Modell C180, entstand hinten links ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet unter Telefonnummer 0906/706670 um Hinweise zum Unfallverursacher. (dz)

