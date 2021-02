vor 47 Min.

Unfallflucht in Donauwörth

Ein bislang Unbekannter beschädigt einen geparkten Toyota. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Donauwörther Johannes-Knebel-Straße 2 ist es am Freitag zwischen 8.15 und 9.05 Uhr zu einem Unfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Ein bislang Unbekannter fuhr laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes graues Auto der Marke Toyota. Dabei wurde die Fahrertür beschädigt. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Die Geschädigte selbst soll einen roten Sattelzug beobachtet haben, der zum Tatzeitpunkt in der Straße rangierte. Sie konnte allerdings nicht genau erkennen, ob der Lastwagen ihr Fahrzeug touchiert hat. Bei der Aufschrift auf dem Auflieger dürfte es sich um eine ausländische handeln. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu richten. (dz)

