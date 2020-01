11:10 Uhr

Unfallflucht in der Silvesternacht

Das Auto eines 71-Jährigen in Mannes wurde beschädigt. Der Wagen war vor einer Gaststätte abgestellt.

In Mündling hat laut Polizei ein 71-Jähriger am Donnerstag einen erheblichen Schaden am linken vorderen Kotflügel seines Auto festgestellt. Da er nach eigenen Angaben seinen blauen Opel Signum zuletzt in der Silvesternacht bewegt und es an diesem Abend vor einer Gaststätte in der Mündlinger Westenstraße abgestellt hatte, kann die Kollision seiner Erklärung nach nur dort stattgefunden haben.

Zeugen, die in der Silvesternacht zwischen 19 Uhr bis etwa 1.30 Uhr hierzu etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/7066711 zu melden. An dem Fahrzeug mit Donauwörther Kennzeichen entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.

