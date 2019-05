vor 36 Min.

Unfallflucht nach Zusammenstoß

In der Hauptstraße in Kaisheim hat sich am Freitag um 10.50 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet.

Dabei fuhr ein 37-jähriger Mann aus Kaisheim mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Buchdorf. Dabei kam ihm ein Pkw entgegen, welcher in Fahrtrichtung stadteinwärts fuhr. Die jenen Wagen steuernde Frau geriet hierbei auf den Fahrstreifen des Geschädigten und touchierte dabei dessen linken Außenspiegel. Anschließend setzte allerdings die Fahrt fort, ohne ihren gesetzlichen Feststellungspflichten nachzukommen.

Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Es wurden strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen. Es sind laut Polizei bereits „belastbare Ermittlungsansätze vorhanden“. Zeugen werden trotzdem gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/ 706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

