vor 17 Min.

Unfallflucht unter Drogen und ohne Führerschein

Eine Unfallflucht in Wemding beschäftigt die Polizei. Die sucht weitere Zeugen.

Ein 39-Jähriger ist am späten Sonntagabend in den Gartenzaun eines Wohnhauses in der Bahnhofstraße in Wemding gekracht und danach geflüchtet. Als die Polizei nach dem Mann fahndete, meldete ein Zeuge einen grauen Pkw, der im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt und in Wemding unterwegs war. Die Beamten entdeckten den Wagen im Buchenweg. Der Fahrer, der laut der Polizei auf mehrere Zeugenbeschreibungen passte, gab an, dass seine Ehefrau den Unfall verursacht habe. Der Mann besitzt keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Verdächtiger muss Blutprobe und Kleidung abgeben

Die Beamten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme und stellten die Kleidung sowie den Unfallwagen sicher. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

Das könnte Sie auch interessieren:





Themen folgen