vor 35 Min.

Unfallflucht vor einem Fitnessstudio

Ein Unbekannter beschädigt in Rain einen geparkten Wagen - und macht sich aus dem Staub. Weitere Unfallflucht in Rögling.

In Rain hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr vor einem Fitnessstudio im Rosenweg einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Opfer ist laut Polizei der Besitzer eines Pkw, der dort geparkt war. Es entstand an diesem ein Schaden von schätzungsweise 1500 Euro.

Deutlich geringer ist der Sachschaden, der bei einer Unfallflucht in Rögling entstand. Dort prallte ein Wagen gegen die vordere Stoßstange eines Autos, das auf einem Parkstreifen in der Bürgermeister-Böswald-Straße abgestellt war. Die Polizei bittet um Hinweise. (dz)

