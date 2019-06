vor 1 Min.

Unfallflüchtiger macht sich aus dem Staub

Die Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Donauwörth sucht einen Ubekannten, der ein geparktes Auto beschädigt und sich danach aus dem Staub gemacht hat. Der Unfall passierte zwischen Donnerstag, 8 Uhr, und Freitag, 6.50 Uhr. In diesem Zeitraum hatte ein 45-jähriger Autofahrer seinen Pkw Kia ordnungsgemäß in der Andreas-Mayr-Straße auf einem Parkstreifen abgestellt. Vermutlich streifte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken den Wagen am Heck und beschädigte ihn. Dadurch entstand Schaden von etwa 1000 Euro, so die Polizei. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich weiter zu kümmern. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung setzen.

