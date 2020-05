vor 17 Min.

Unfallverursacher flieht von Krankenhausparkplatz

Ein Senior aus dem Raum Augsburg beging Unfallflucht in Donauwörth.

Ein 75-Jähriger streift einen Kleintransporter.

Ein Autofahrer aus dem Großraum Augsburg hat am Montagmorgen auf dem Parkplatz an der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Der 75-Jährige streifte den Kleintransporter eines Handwerkers, der vor dem Onkologiezentrum stand. Dadurch riss der rechte Außenspiegel des Geländewagens des Rentners ab, ebenso der Seitenblinker des Transporters. Schaden: rund 1000 Euro.

Notiertes Kennzeichen führt zum Beschuldigten

Der 75-Jährige fuhr laut Polizei einfach weiter. Der Handwerker stand aber nur wenige Meter von seinem Wagen entfernt und notierte sich das Kennzeichen des Autos. Der Verursacher kehrte wenig später zurück, stellte den Handwerker zur Rede, nahm seinen abgerissenen Spiegel mit und fuhr erneut weg.

Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnte der Rentner an seinem Wohnsitz als Beschuldigter der Unfallflucht angetroffen und vernommen werden. Der Senior hat jetzt eine Strafanzeige am Hals. (dz)

