20:31 Uhr

Unfallverursacher kümmert sich nicht um den Schaden

Zeugen beobachten aber das Geschehen und merken sich das Kennzeichen. So kann der Flüchtige schnell ermittelt werden.

Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern, hat sich ein 67-Jähriger nach einem „Spiegelklatscher“ im Begegnungsverkehr am Samstag im Klausenbrunnenweg in Rain vom Unfallort entfernt. Das berichtet die Polizei. Aufmerksame Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet hatten, merkten sich das Kennzeichen des Fahrzeugs und teilten es dem 50-jährigen Geschädigten mit, sodass der Flüchtige schnell ermittelt werden konnte. Dieser räumte auch sofort ein, am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Gegen ihn wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, so die Beamten.

