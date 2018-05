vor 28 Min.

Unfug in der Freinacht: Anzeigen bei der Polizei

Harmloser Unfug in der Freinacht: In Wörnitzstein "verzierten" Kinder - wie in vielen anderen Orten - die Straßen mit Klopapier

Die Inspektion Donauwörth zieht eine erste Bilanz. Die Beamten berichten von Fällen in Blossenau, Wemding und Riedlingen.

Im Zusammenhang mit der Freinacht zieht die Polizeiinspektion Donauwörth eine erste Bilanz. Den Gesetzeshütern wurden bisher einige Vorfälle bekannt beziehungsweise zur Anzeige gebracht. Größere Delikte sind nicht darunter.

In Blossenau stahlen Unbekannte einen Blumentrog im Wert von etwa 100 Euro. An dem Anwesen wurden zudem Wasserbomben gegen die Hausfassade geworfen. Ein Sachschaden entstand dadurch nicht. Ebenfalls in Blossenau wurde bei einem 13-jährigen bei einer Personenkontrolle ein sogenanntes Fahrtenmesser aufgefunden. Da das Messer eine Klingenlänge von mehr als zwölf Zentimetern aufwies, stellt das Mitführen eines solchen Messers ein Verstoß nach dem Waffengesetz dar. „Ein berechtigtes Interesse beziehungsweise eine Notwendigkeit zum Führen dieses Messers lag bei dem 13-jährigen nicht vor“, merkt die Polizei zu dem Fall an.

In Riedlingen wurde ein Verkehrszeichen in der Bronnerstraße/Abt-Gallus-Straße verbogen. In Wemding wurde ein privater Briefkasten abgerissen.

Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigungen in Wemding und Donauwörth nimmt die Inspektion unter Telefon 0906/70667-0 entgegen.

Daneben wurde die Donauwörther Polizei in der Freinacht zu mehreren Ruhestörungen (unter anderem durch Böller) und kleineren Streitigkeiten gerufen. Die konnten die Beamten vor Ort klären. (dz)