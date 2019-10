vor 17 Min.

Ungebetene Besucher in zwei Hotels

Einbrecher waren in zwei Donauwörther Hotels am Werk.

Einbrecher haben es auf Bargeld abgesehen und hebeln dazu Türen und Schränke auf.

Zwei Hotels in Donauwörth bekamen in der Nacht zum Freitag unliebsame Gäste. Laut Polizei waren Einbrecher am Werk. Bei einem Hotel gelangte der unbekannte Täter über eine Hintereingangstür in das Gebäude. Am Empfangsbereich hebelte er eine versperrte Schublade auf und stahl daraus etwa 400 Euro Bargeld sowie einen Kellnergeldbeutel mit Wechselgeld.

Anschließend begab sich der Täter ins Büro und hebelte dort mehrere versperrte Büroschränke sowie einen Möbeltresor auf. Weiterhin wurde ein an der Wand befestigter Tresor weggehebelt und anschließend gewaltsam geöffnet. Aus dem Büro nahm der Unbekannte außerdem eine Geldbörse mit rund 20 ausländischen Währungen, ein Sammlerkrug sowie geschätzte 300 Euro Bargeld mit. Er richtete ungefähr Schaden in Höhe von 1500 Euro an. Der Beuteschaden beträgt insgesamt um die 1350 Euro.

Bei einem weiteren Hotel gelang der unbekannter Täter über den Lieferanteneingang in das Gebäude. Am Empfangsbereich öffnete er eine versperrte Schublade gewaltsam und nahm daraus etwa 200 Euro aus der Tageskasse mit. Anschließend hebelte der Täter eine Bürotür, sowie im weiteren Verlauf mehrere Büroschränke auf. Weiterhin versuchte er weitere verschlossene Türen zu öffnen, scheiterte jedoch an ihnen. Den Schaden in diesem Fall gibt die Polizei mit 500 Euro an.