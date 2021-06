Ungewöhnlich engagiertes Geschwisterpaar

Stadtpfarrei Rain ehrt Marie und Konrad Latus

„Lebenslänglich – ein Leben lang“, so charakterisierte Kirchenpfleger Walter Lenk die Verdienste der heuer mit dem Hinterglasbild „St. Johannes der Täufer“ Geehrten. Und er lüftete beim Patrozinium gleich das Geheimnis. Konrad Latus trat 1953 als Ministrant in der Kapelle des damaligen Rainer Altenheimes in den kirchlichen Dienst und war seither in verschiedensten Funktionen für die katholische Gemeinde tätig: Mitglied im Pfarrgemeinderat, Aushilfsmesner an der Stadtpfarrkirche, Religionslehrer an der Grundschule und Fahnenabordnung der Marianischen Männerkongregation. Besonders habe die Pfarrei die vergangenen 26 Jahre als ehrenamtlicher Mesner in der Kapelle des Kreisseniorenheimes gewürdigt, so Kirchenpfleger Lenk. Gemeinsam mit seiner Schwester hat er den unentgeltlichen Dienst über ein Vierteljahrhundert geleistet; Marie Latus wurde deshalb ebenfalls für die lange und zuverlässige Mitarbeit geehrt.

Mit einer weiteren Auszeichnung wartete Jürgen Tochtermann, Dekanatsleiter der Mesner, dem Geschwisterpaar auf. Marie und Konrad Latus erhielten mit einer Ehrenurkunde jeweils das Mesnerabzeichen in Silber der Diözese Augsburg für die „treuen Dienste in der Hauskapelle Maria Regina des Seniorenheimes“. Gewissenhaft, mit Herzensfreude und Frohsinn haben die Geschwister gewirkt. Pfarrer Jörg Biercher und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Paul Dieterle schlossen sich den Laudatoren an. Bescheiden entsprechend seinem Naturell fielen die kurzen Dankesworte von Konrad Latus aus: „Wir sind nur ein kleines Rädchen im Betrieb“. Die Gottesdienstbesucher würdigten die Geehrten mit herzlichem Applaus.

Den Patroziniumsgottesdienst leitete Pfarrer Biercher. In Anknüpfung an das Markus-Evangelium mit dem in Seenot geratenen „Schifflein Petri“ ermunterte er die Mitfeiernden „Nehmen wir Jesus mit an Bord“. Für die festliche Umrahmung sorgten Organist Franziskus Wawrzik und ein Streicher-Quartett. (arh)