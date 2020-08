26.08.2020

Ungewöhnliche Anzeige einer Donauwörtherin beschäftigt die Polizei

Eine Donauwörtherin hat sich bei einem Unfall am Nacken verletzt. Deshalb hat sie nachträglich bei der Polizei eine Anzeige aufgegeben.

Eine Frau aus Donauwörth ist bei einem Unfall in der Stadt wohl am Nacken verletzt worden. Dabei schien der Zusammenstoß nur eine Lappalie zu sein.

Eine nicht alltägliche Unfallanzeige ist Mittwochmorgen bei der Verkehrspolizei in Donauwörth aufgegeben worden. Bereits am Dienstag gegen 17.15 Uhr sei eine 34-jährige Donauwörtherin eigenen Angaben zufolge mit ihrem Auto auf der Gartenstraße in Richtung Industriestraße gefahren.

An der „Airbus-Unterführung“ musste die Dame anhalten, was ein nachfolgender 65-jähriger Mertinger wohl zu spät wahrnahm. Der Senior fuhr dem wartenden Fahrzeug leicht auf. Die Plastikabdeckung der Anhängekupplung der 34-Jährigen wurde dabei eingedellt. Der Schaden wird auf 30 Euro geschätzt. Am Fahrzeug des Rentners wurde das vordere Kennzeichen durch den Kugelkopf leicht eingedrückt. Hier beträgt der Sachschaden etwa 20 Euro.

Schaden bei Unfall in Donauwörth an den beiden Autos beträgt nur 50 Euro

Nachdem zunächst die Personalen getauscht wurden, um den Schaden abzuwickeln, ging die Frau in die Donau-Ries-Klinik nach Donauwörth, wo ihr aufgrund Kopf- und Nackenschmerzen ein HWS diagnostiziert wurde. Am Folgetag erschien sie bei den Beamten, um die Anzeige aufzugeben. Gegen den 65-jährigen Mertinger läuft nun ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (dz)





Themen folgen